США попереджали Францію про кібератаки РФ
Середа, 10 травня 2017, 03:26
Чільний посадовець військового кіберкомандування США повідомив, що Вашингтон попереджав представників Франції про те, що підтримувані Росією хакери можуть проникнути до французьких комп'ютерних мереж.
Як заявив на слуханні в комітеті у справах силових структур Сенату Конгресу США адмірал Майк Роджерз, американські чиновники співпрацювали з німецькими колегами, щоб передати ці дані належним французьким органам.
Як повідомлялося, хакери викрали і опублікували ввечері в п'ятницю, 5 травня, більшу частину електронних листів штабу тодішнього кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона.
WikiLeaks знайшла російський слід у витоку листів штабу Макрона, там дев'ять разів згадується ім'я співробітника компанії РФ.