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США попереджали Францію про кібератаки РФ

Середа, 10 травня 2017, 03:26

Чільний посадовець військового кіберкомандування США повідомив, що Вашингтон попереджав представників Франції про те, що підтримувані Росією хакери можуть проникнути до французьких комп'ютерних мереж.

Як заявив на слуханні в комітеті у справах силових структур Сенату Конгресу США адмірал Майк Роджерз, американські чиновники співпрацювали з німецькими колегами, щоб передати ці дані належним французьким органам.

Як повідомлялося, хакери викрали і опублікували ввечері в п'ятницю, 5 травня, більшу частину електронних листів штабу тодішнього кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона.

WikiLeaks знайшла російський слід у витоку листів штабу Макрона, там дев'ять разів згадується ім'я співробітника компанії РФ.

Радіо Свобода

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАФранціяхакери
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