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США предупреждали Францию о кибератаках РФ

Среда, 10 мая 2017, 03:26

Главный чиновник военного киберкомандования США сообщил, что Вашингтон предупреждал представителей Франции о том, что поддерживаемые Россией хакеры могут проникнуть в французские компьютерные сети.

Как заявил на слушании в комитете по делам силовых структур Сената Конгресса США адмирал Майк Роджерз, американские чиновники сотрудничали с немецкими коллегами, чтобы передать эти данные французским органам.

Как сообщалось, хакеры похитили и опубликовали вечером в пятницу, 5 мая, большую часть электронных писем штаба тогдашнего кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.

WikiLeaks нашла российский след в утечке писем штаба Макрона, там девять раз упоминается имя сотрудника компании РФ.

Радио Свобода

Темы: СШАФранцияхакеры
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