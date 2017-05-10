США предупреждали Францию о кибератаках РФ

Главный чиновник военного киберкомандования США сообщил, что Вашингтон предупреждал представителей Франции о том, что поддерживаемые Россией хакеры могут проникнуть в французские компьютерные сети.

Как заявил на слушании в комитете по делам силовых структур Сената Конгресса США адмирал Майк Роджерз, американские чиновники сотрудничали с немецкими коллегами, чтобы передать эти данные французским органам.

Как сообщалось, хакеры похитили и опубликовали вечером в пятницу, 5 мая, большую часть электронных писем штаба тогдашнего кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.

WikiLeaks нашла российский след в утечке писем штаба Макрона, там девять раз упоминается имя сотрудника компании РФ.

Радио Свобода