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На верифікацію полонених приїхали кілька матерів з ОРЛО

Середа, 10 травня 2017, 14:40

На підконтрольній Києву території проходить верифікація (перевірка) кількості полонених бойовиків терористичних організацій Донбасу.  

Про це у середу повідомило російське агентство ТАСС із посиланням на заяву бойовиків "ЛНР".  

В ній стверджується, що на територію підконтрольну Києву виїхала "делегація ЛНР" з трьох жінок для початку процесу верифікації полонених.

Водночас в коментарі Українській правді представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко заявила, що на підконтрольну Києву територію жодної "делегації ЛНР" не допускали.

За її словами ще 28 квітня спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік і українська сторона заявили, що розпочалася верифікація полонених, в якій беруть участь ОБСЄ, СБУ, офіс українського омбудсмена Валерії Лутковської і кілька матерів затриманих в Україні осіб.

"Ніяких учасників Мінських груп у групі по верифікації немає. В Мінську чітко визначити склад цих груп. В ній беруть участь ОБСЄ, СБУ, офіс Лутковської, і кілька матерів затриманих за злочини осіб", - сказала вона.

Як відомо, в ОРЛО заявляли, що на 4 травня був запланований виїзд "делегації ЛНР" на територію України для верифікації ув'язнених. 

7 травня в так званій "ЛНР" заявили, що дату початку верифікації осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі на підконтрольній українській владі території перенесено на 10 травня на прохання ОБСЄ.

Українська правда

Теми: Донбасполонені
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