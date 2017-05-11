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Пєсков заявив, що Росія не причетна до виконання Мінська

Четвер, 11 травня 2017, 13:58

Росія заявляє, що не є стороною Мінських домовленостей, і називає себе їх гарантом.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про те, що відповідальність за реалізацію Мінських домовленостей лежить на Росії.

"Хочу нагадати, що сам Лавров (глава МЗС РФ - ред.) говорив про те, що зачіпалася українська тематика. Що стосується в цілому Росії і виконання Мінських домовленостей, то ми неодноразово відзначали, що Росія не є стороною Мінських домовленостей, вона є країною-гарантом, як Франція і Німеччина ", - сказав Пєсков.

"У самих домовленостях чорним по білому написано, хто які умови повинен виконувати. Немає місця для вільних трактувань Мінських домовленостей. Це досить лаконічний короткий текст, який навряд чи може зазнати різночитання", - підкреслив Пєсков.

Він також заявив, що не може коментувати зустріч президента США Дональда Трампа з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

"Це не наше питання. Ми не можемо їх (переговори - ред.) Якось оцінювати", - сказав Пєсков.

Як відомо, керівництво РФ всіляко заперечує присутність російських військових на Донбасі. У травні 2015 року на Донбасі затримали російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва після бою, в якому загинув український військовий, поблизу міста Щастя Луганської області. У травні 2016 року їх обміняли на українську льотчицю Надію Савченко, яка була викрадена на території України російськими спецслужбами і вивезена в РФ.

Також раніше заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг повідомляв, що особисто зустрічався на Донбасі з людьми, які стверджують, що вони є членами підрозділів російської армії.

У квітні прем'єр України Володимир Гройсман заявив, що на Донбасі воює більше 4 тисяч російських військових. Більше того, за даними штабу ЗСУ, 40 тисячною армією бойовиків керують російські генерали.

Генпрокурор Юрій Луценко в серпні 2016 року назвав прізвища 18 російських військових чиновників, яким повідомили про підозру в організації гібридної війни з Україною.

Інтерфакс-Україна

Теми: Мінські угодиДонбасПутін
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