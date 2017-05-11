Конституционная комиссия создала группу для работы по вопросам Крыма

Конституционная комиссия создала рабочую группу по наработке предложений изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Об этом сообщает Укринформ.

"Можно только пожелать приступить рабочей группе к работе 22 мая в 10:00 утра в зале заседаний Киево-Могилянской академии", - заявил после положительного голосования по составу группы председательствующий на заседании, судья Европейского суда по правам человека в отставке, заместитель председателя Конституционной комиссии Владимир Буткевич.

Ранее Меджлис крымскотатарского народа и народные депутаты подготовили предложения для Конституционной комиссии по статусу Автономной Республики Крым.

В июне прошлого года лидер Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Рефат Чубаров призвал президента и правительство созвать конституционную комиссию для работы по внесению изменений в раздел 10 Конституции Украины.

Как известно, Международный суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в Крыму.

Россия отказалась выполнять решение суда.