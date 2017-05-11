Конституционная комиссия создала группу для работы по вопросам Крыма
Конституционная комиссия создала рабочую группу по наработке предложений изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно Автономной Республики Крым и города Севастополь.
Об этом сообщает Укринформ.
"Можно только пожелать приступить рабочей группе к работе 22 мая в 10:00 утра в зале заседаний Киево-Могилянской академии", - заявил после положительного голосования по составу группы председательствующий на заседании, судья Европейского суда по правам человека в отставке, заместитель председателя Конституционной комиссии Владимир Буткевич.
Ранее Меджлис крымскотатарского народа и народные депутаты подготовили предложения для Конституционной комиссии по статусу Автономной Республики Крым.
В июне прошлого года лидер Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Рефат Чубаров призвал президента и правительство созвать конституционную комиссию для работы по внесению изменений в раздел 10 Конституции Украины.
Как известно, Международный суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в Крыму.
Россия отказалась выполнять решение суда.