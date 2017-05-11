Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Конституционная комиссия создала группу для работы по вопросам Крыма

Четверг, 11 мая 2017, 14:05

Конституционная комиссия создала рабочую группу по наработке предложений изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Об этом сообщает Укринформ.

"Можно только пожелать приступить рабочей группе к работе 22 мая в 10:00 утра в зале заседаний Киево-Могилянской академии", - заявил после положительного голосования по составу группы председательствующий на заседании, судья Европейского суда по правам человека в отставке, заместитель председателя Конституционной комиссии Владимир Буткевич.

Ранее Меджлис крымскотатарского народа и народные депутаты подготовили предложения для Конституционной комиссии по статусу Автономной Республики Крым.

В июне прошлого года лидер Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Рефат Чубаров призвал президента и правительство созвать конституционную комиссию для работы по внесению изменений в раздел 10 Конституции Украины.

Как известно, Международный суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в Крыму.

Россия отказалась выполнять решение суда.

Темы: Крымкрымские татары
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Крым
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация
Последние новости
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
Все новости...
Реклама: