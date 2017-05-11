Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чаплига: Для повної верифікації списків "ДНР" потрібні політичні домовленості

Четвер, 11 травня 2017, 19:36

Верифікацію списків "ДНР" щодо осіб, яких тримають у місцях позбавлення волі на підконтрольній владі України території, завершено, але домовленості щодо верифікації осіб, які на волі, може бути досягнуто лише в рамках тристоронньої контактної групи.

Про це сказав представник Офісу українського омбудсмена Михайло Чаплига в коментарі журналістам у Києві в четвер.

"Є різні категорії осіб, які підлягають верифікації. Є особи, які перебувають у місцях позбавлення волі, тобто вони або відбувають покарання, або ж стосовно них триває слідство і їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою... Верифікація щодо місць несвободи відбулася. Зараз йдеться про те, щоб верифікувати тих осіб, які не перебувають у місцях позбавлення волі. Але для того, щоб здійснити цю верифікацію, потрібні політичні домовленості в Мінську. Ми сподіваємося, що найближчим часом їх буде досягнуто. І ми зможемо, в принципі, зробити і це", - зазначив він.

Говорячи про те, чому до процесу було залучено Офіс омбудсмена, Чаплига сказав, що "головною заковикою був вибір інституції, якій довіряють усі сторони "мінського процесу".

"Так було вирішено, що Офіс омбудсмена - це інституція, якій довіряють усі. Потім у Мінську йшлося про те, щоб матері осіб, які перебувають на території, підконтрольній Україні, також були присутні. В результаті на майданчику ОБСЄ відбулася верифікація за участю представників Офісу уповноваженого, чотирьох представників матерів і представника ОБСЄ", - розповів Чаплига.

Відповідаючи на запитання про те, яка ситуація з верифікацією списків "ЛНР", представник Офісу українського омбудсмена сказав: "Щодо "ЛНР" верифікація так само відбувається за тією самою схемою. Там осіб менше, це простіше, ми сподіваємося, що процес завершиться швидше".

Інтерфакс-Україна

Теми: ДНРполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
ДНР
Після зустрічі Лукашенка з Пушиліним МЗС викликає посла України в Білорусі
Лукашенко зустрівся з донецьким колаборантом Пушиліним
СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала "фонд" Пушиліна
Останні новини
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
Усі новини...
Реклама: