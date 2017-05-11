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Чаплыга: Для полной верификации списков "ДНР" нужны политические договоренности

Четверг, 11 мая 2017, 19:36

Верификация списков "ДНР" по лицам, содержащимся в местах лишения свободы на подконтрольной властям Украины территории, завершена, но договоренность о верификации лиц, которые на свободе, может быть достигнута только в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом заявил представитель Офиса украинского омбудсмена Михаил Чаплыга в комментарии журналистам в четверг в Киеве.

"Есть разные категории лиц, которые подлежат верификации. Есть лица, которые находятся в местах лишения свободы, т.е. они либо отбывают наказание, либо же в отношении них ведется следствие и им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей... Верификация по местам несвободы произошла. Сейчас речь идет о том, чтобы верифицировать тех лиц, которые не находятся в местах лишения свободы. Но для того, что бы провести эту верификацию, нужны политические договоренности в Минске. Мы надеемся, что в ближайшее время они будут достигнуты. И мы сможем, в принципе, сделать и это", - сказал чиновник.

Говоря о том, почему к процессу был привлечен Офис омбудсмена, он отметил, что "главной загвоздкой был выбор институции, которой доверяют все стороны "минского процесса".

"Так было решено, что Офис омбудсмена – это институция, которой доверяют все. Потом, в Минске речь шла о том, что матери лиц, которые находятся на территории, подконтрольной Украине, также присутствовали. В результате на площадке ОБСЕ прошла верификация при участии представителей Офиса уполномоченного, четырех представителей матерей и представителя ОБСЕ", - рассказал Чаплыга.

Отвечая на вопрос о том, какова ситуация с верификацией списков "ЛНР", представитель Офиса украинского омбудсмена сказал: "По "ЛНР" верификация так же проходит по той же самой схеме. Там лиц меньше, это проще, мы надеемся, что процесс завершится быстрее".

Интерфакс-Украина

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Темы: ДНРпленные
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