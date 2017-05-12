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Бойовика "ДНР" засудили до 8 років в'язниці

П'ятниця, 12 травня 2017, 04:41

Дзержинський міський суд Донецької області засудив до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна бойовика терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Маріуполя у лютому 2016 року виїхав до тимчасово окупованого Донецька, де свідомо з’явився до так званого "військкомату днр" та вступив до одного з незаконних збройних формувань терористів. У його складі бойовик, отримавши прізвисько "Гіря", чергував на спостережних пунктах терористів, з яких обстрілював українських військових", - йдеться в повідомленні.

Бойовик також отримував завдання висуватися до позицій сил АТО для збору інформації про дислокацію і маневри військової техніки та особового складу. Зловмисник був затриманий в ході однієї з таких "вилазок" поблизу села Павлопіль Донецької області.

Суд визнав терориста винним в злочинах, передбачених ч.1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи організації) і ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) КК України.

Теми: СБУДНР
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