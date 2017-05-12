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Боевика "ДНР" приговорили к 8 годам тюрьмы

Пятница, 12 мая 2017, 04:41

Дзержинский городской суд Донецкой области приговорил к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества боевика террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Мариуполя в феврале 2016 года выехал во временно оккупированный Донецк, где сознательно явился в так называемый "военкомат ДНР" и поступил в одно из незаконных вооруженных формирований террористов. В его составе боевик, получив прозвище "Гиря", дежурил на наблюдательных пунктах террористов, из которых обстреливал украинских военных", - говорится в сообщении.

Боевик также получал задания выдвигаться к позициям сил АТО для сбора информации о дислокации и маневрах военной техники и личного состава.  Злоумышленник был задержан в ходе одной из таких "вылазок" вблизи села Павлополь Донецкой области.

Суд признал террориста виновным в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Темы: СБУДНР
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