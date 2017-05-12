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Події 9 травня в Дніпрі: про підозру повідомлено 5 людям

П'ятниця, 12 травня 2017, 11:48

П’ятьом особам повідомлено про підозру у злочинах, скоєних під час проведення святкових заходів 9 травня у місті Дніпро.

Про це повідомила 12 травня прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

Правоохоронці зазначають, що в рамках кримінального провадження, розпочатого щодо подій у Дніпрі під час проведення святкових заходів 9 травня 2017 року, правоохоронні органи затримали сімох осіб, причетних до організації та вчинення масових заворушень.

Наразі п’ятьом з них повідомлено про підозру у вчиненні хуліганських дій, масових заворушень та спричиненні тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 294, ст. 293 та ч. 2 ст. 350 КК України), також підготовлено повідомлення про підозру ще щодо трьох осіб.

Одному з підозрюваних 11 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відносно інших затриманих питання щодо обрання запобіжного заходу суд має вирішити у п'ятницю.

З однією особою уклали угоду про визнання винуватості, оскільки вказаний підозрюваний дав важливу інформацію та повністю співпрацює зі слідством, зазначає прокуратура.

У кримінальному провадженні визнано потерпілими 10 осіб, допитано велику кількість свідків, проведено близько 20 обшуків, 19 впізнань осіб, слідчим шляхом встановлюються джерела фінансування та організатори злочину.

Як відомо, 9 травня 2017 року в місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні намети "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.

Керівник головного управління поліції Дніпропетровської області призначив службове розслідування дій поліції під час масових заходів до Дня перемоги над нацизмом.

Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив низку поліцейських у місті Дніпро, зокрема начальника обласного та місцевого управління Нацполіції.

10 травня новим начальником Головного управління Дніпропетровської області було призначено начальника Дніпровського Інституту Внутрішніх справ Віталія Глуховерю.

Українська правда

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Теми: Дніпроакціїпрокуратура
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