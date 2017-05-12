Суд відкрив провадження за позовом Артеменка до Порошенка

У Вищому адміністративному суді України від 11 травня відкрили провадження за позовом позафракційного народного депутата Андрія Артеменка до президента Петра Порошенка про скасування указу глави держави в частині припинення його громадянства.



Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю в прес-службі ВАСУ.



"11 травня ВАСУ відкрито провадження в адміністративній справі за позовом до президента України - Порошенка Петра Олексійовича, треті особи, які заявлять самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Комісія при президенті України з питань громадянства, Державна міграційна служба України про визнання незаконним та скасування указу президента України від 29 квітня 2017р №119/2017 в частині припинення громадянства України Артеменка Андрія Вікторовича", – повідомили в суді



У прес-службі розповіли, що адміністративний позов надійшов до ВАСУ від представника нардепа Леоніда Сівакова, а позивачем є сам Артеменко.



У ВАСУ зазначили, що президенту України в 5-денний термін з моменту отримання копії постанови пропонується надати письмові заперечення проти позову.



"Справа буде розглядатися колегією у складі п'яти суддів. Головуючий суддя Ігор Олендер", – повідомили в прес-службі суду.

Як відомо, 29 квітня 2017 року президентПорошенко підписав указ про позбавлення громадянства народного депутата Артеменка. Підставою став закон "Про громадянство", який не допускає подвійного громадянства в Україні.

За словами самого Артеменка, у нього є громадянство Канади і не тільки.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера заявив, що Артеменко зможе відвідувати Верховну Раду, поки парламент не прийме відповідну постанову.

Як відомо, в лдютому газета The New York Times повідомила, що нині колишній нардеп з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

Цей план передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Також Артеменко начебто передав у США докази корумпованості президента України Петра Порошенка.

Пізніше нардеп заявив, що його слова про "оренду Криму" неправильно витлумачили.