Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман в Ізраїлі підніме питання про визнання Голодомору геноцидом

Субота, 13 травня 2017, 03:36

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час майбутнього візиту в Ізраїль має намір підняти питання про визнання Голодомору 1932-33 рр. геноцидом українського народу.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ми обов'язково будемо це обговорювати. Я це обговорював, коли приїжджав керівник парламенту Ізраїлю і з президентом Ізраїлю ми це обговорювали. Це важливе питання, ми повинні знайти взаєморозуміння, це дуже важливо для України. Важливо, щоб наші цінності були визнані у світі, що ті трагедії, які відбувалися, могли знайти відображення і підтримку у всьому цивілізованому світі, і ми за це будемо боротися. Ніякого іншого рішення немає", - переконаний прем'єр-міністр.

Візит прем’єр-міністра в Ізраїль заплановано на 14-16 травня.

Як відомо, Гройсман планував відвідати Ізраїль ще в кінці минулого року, але візит було скасовано ізраїльською стороною. Таким чином прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив протест проти підтримки Україною резолюції Ради Безпеки ООН щодо ізраїльських поселень на західному березі річки Йордан.

Теми: голодоморГройсманІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
голодомор
Палата представників Нідерландів визнала Голодомор геноцидом народу України
Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу
Ми ціле життя по ньому ходили! Як найдовший дерев’яний міст України рятував Каплинці під час Голодомору
Останні новини
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
Усі новини...
Реклама: