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Гройсман в Израиле поднимет вопрос о признании Голодомора геноцидом

Суббота, 13 мая 2017, 03:36

Премьер-министр Владимир Гройсман во время предстоящего визита в Израиль намерен поднять вопрос о признании Голодомора 1932-33 гг. геноцидом украинского народа.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы обязательно будем это обсуждать. Я это обсуждал, когда приезжал руководитель парламента Израиля и с президентом Израиля мы это обсуждали. Это важный вопрос, мы должны найти взаимопонимание, это очень важно для Украины. Важно, чтобы наши ценности были признаны в мире , что те трагедии, которые происходили, могли найти отражение и поддержку во всем цивилизованном мире, и мы за это будем бороться. Никакого другого решения нет", - убежден премьер-министр.

Визит премьер-министра в Израиль запланирован на 14-16 мая.

Как известно, Гройсман планировал посетить Израиль еще в конце прошлого года, но визит был отменен израильской стороной. Таким образом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил протест против поддержки Украиной резолюции Совета Безопасности ООН относительно израильских поселений на западном берегу реки Иордан..

"Украинская правда" в Threads

Темы: голодоморГройсманИзраиль
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