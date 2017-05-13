Розвідка: На Луганщині побільшало сутичок між військовими РФ та "казаками"

На території Луганської області, тимчасово окупованої проросійськими бойовиками, збільшилась кількість випадків сутичок між військовослужбовцями ЗС РФ та представниками т.зв. "казацьких формувань".

Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони України.

"З початку травня у н.п.Голубівка ... мають місце факти відмови виконувати "казацьким" командуванням накази російських офіцерів, які обвинувачуються у розкраданні фінансування та недолугому командуванні, що призводить до невиправданих втрат особового складу та техніки", - повідомили у розвідці.

Також за даними ГУР МОУ у російських окупаційних військах серед особового складу спостерігається посилення напруження у відносинах "через поглиблення протиріч між кадровими військовими ЗС РФ та іншими категоріями військовослужбовців".