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Разведка: На Луганщине участились столкновения между военными РФ и "казаками"

Суббота, 13 мая 2017, 10:46

На территории Луганской области, временно оккупированной пророссийскими боевиками, увеличилось количество случаев столкновений между военнослужащими ВС РФ и представителями т.н. "казацких формирований".

Об этом сообщили в главном управлении разведки Минобороны Украины.

"С начала мая в н.п.Голубовка ... имеют место факты отказа выполнять "казацким" командованием приказы российских офицеров, обвиняемых в хищении финансирования и несовершенном командовании, что приводит к неоправданным потерям личного состава и техники", - сообщили в разведке.

Также, по данным ГУР МОУ, в российских оккупационных войсках среди личного состава наблюдается усиление напряженности в отношениях "из-за углубления противоречий между кадровыми военными ВС РФ и другими категориями военнослужащих".

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Темы: АТОЛНР
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