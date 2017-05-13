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Країни G7 погодять спільні заходи з боротьби з кібератаками – ЗМІ

Субота, 13 травня 2017, 17:56

Міністри фінансів країн G7 у субботу зобов'язалися об'єднати зусилля для боротьби з міжнародними кібератаками.

Про це йдеться в проекті документу, який буде укладено за підсумками їх зустрічі в Італії, повідомляє Reuters.

"Ми визнаємо, що кібер-інциденти становлять зростаючу загрозу для наших економік і що необхідні заходи у відповідь," - йдеться у документі.

У спільній заяві країни G7 закличуть до запровадження спільної практики швидкого виявлення вразливих місць у світовій фінансовій системі і наголосять на необхідності ефективних заходів в оцінці кібербезпеки окремими фінансовими фірмами і на рівні безпеки.

Зустріч міністрів фінансів країн глав центробанків Групи семи проходить у вихідні в італійському місті Барі. Як зазначив італійський міністр фінансів П'єр Карло Падоан, дискусі, що були заплановані ще до п'ятничних атак, були "на жаль, дуже вчасними".

12 травня від вірусної атаки постраждали понад 75 тисяч комп’ютерів у 99 країнах світу.

Вірус WannaCry заражає комп'ютер, шифруючи всі збережені на ньому дані. При цьому зловмисники обіцяють розкодувати файли після отримання викупу.

Європейська правда

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