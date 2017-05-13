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Страны G7 согласуют общие мероприятия по борьбе с кибератаками – СМИ

Суббота, 13 мая 2017, 17:56

Министры финансов стран G7 обязались объединить усилия для борьбы с международными кибератаками.

Об этом говорится в проекте документа, который будет подписан по итогам встречи в Италии, сообщает Reuters.

"Мы признаем, что кибер-инциденты представляют растущую угрозу для наших экономик и необходимые меры в ответ", - говорится в документе.

В совместном заявлении страны G7 призовут к введению общей практики быстрого выявления уязвимых мест в мировой финансовой системе и сделают упор на необходимости эффективных мер в оценке кибербезопасности отдельными финансовыми фирмами и на уровне безопасности.

Встреча министров финансов глав центробанков стран Группы семи проходит в выходные в итальянском городе Бари. Как отметил итальянский министр финансов Пьер Карло Падоан, дискуссии, что были запланированы еще до пятничных атак, были "к сожалению, очень своевременны".

12 мая от вирусной атаки пострадали более 75 тысяч компьютеров в 99 странах мира.

Вирус WannaCry заражает компьютер, шифруя все сохраненные на нем данные. При этом злоумышленники обещают раскодировать файлы после получения выкупа.

Европейская правда

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