СЦКК: Бойовики другу добу б'ють з забороненої зброї по населених пунктах

Українська сторона СЦКК заявила, що бойовики ОРДЛО другу добу обстрілюють українські позиції і важливі об'єкти інфраструктури з забороненої зброї.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці в Facebook.

"Станом на кінець доби 13 травня зафіксовано 62 порушення режиму припинення вогню з боку НЗФ, у тому числі із застосуванням забороненого озброєння: 60 пострілів реактивної системи залпового вогню "Град", 15 снарядів артилерії калібром 152 мм, 12 снарядів артилерії калібром 122 мм, 131 міна калібру 120 мм, 183 міни калібру 82 мм, АГС, БМП та всі види стрілецького озброєння", - наголошується в заяві.

Бойовики били по позиціях ЗСУ і по ділянках місцевості поблизу населених пунктів Красногорівка, Новотроїцьке, Волноваха, Авдіївка, Луганське, Чермалик, Широкине, Кримське, Верхньоторецьке, Водяне, Троїцьке, Мар'їнка, Новозванівка і Новолуганське.

Також увечері 13 травня бойовики здійснили обстріл в напрямку населеного пункту Новолуганське з РСЗВ "Град".

"В результаті обстрілу значних пошкоджень зазнало підприємство "Агро-Союз", де було зруйновано складські та ангарні приміщення, також постраждала свиноферма, тривають пожежі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, була перебито лінія газопроводу до Новолуганського.

На місці подій працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції, а також представники української сторони СЦКК.

Також впродовж дня терористи здійснили обстріл в напрямку населених пунктів Волноваха, Мар'їнка та Авдіївка з артилерії калібром 152 мм і 82 мм мінометів. В результаті зруйновані житлові будинки, загинули четверо мирних жителів, ще один отримав важкі поранення.