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СЦКК: Боевики вторые сутки бьют из запрещенного оружия по населенным пунктам

Воскресенье, 14 мая 2017, 03:32

Украинская сторона СЦКК заявила, что боевики ОРДЛО вторые сутки обстреливают украинские позиции и важные объекты инфраструктуры из запрещенного оружия.

Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook.

"По состоянию на конец суток 13 мая зафиксировано 62 нарушения режима прекращения огня со стороны НЗФ, в том числе с применением запрещенного вооружения: 60 выстрелов реактивной системы залпового огня "Град", 15 снарядов артиллерии калибром 152 мм, 12 снарядов артиллерии калибром 122 мм, 131 мина калибра 120 мм, 183 мины калибра 82 мм, АГС, БМП и все виды стрелкового вооружения", - отмечается в заявлении.

Боевики били по позициям ВСУ и по участкам местности вблизи населенных пунктов Красногоровка, Новотроицкое, Волноваха, Авдеевка, Луганское, Чермалык, Широкино, Крымское, Верхнеторецкое, Водяное, Троицкое, Марьинка, Новозвановка и Новолуганское.

Также вечером 13 мая боевики осуществили обстрел в направлении населенного пункта Новолуганское из РСЗО "Град".

"В результате обстрела значительных повреждений претерпело предприятие "Агро-Союз", где были разрушены складские и ангарные помещения, также пострадала свиноферма, продолжаются пожары", - говорится в сообщении.

Кроме того, была  перебито линия  газопровода к Новолуганскому.

На месте событий работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции, а также представители украинской стороны СЦКК.

Также в течение дня террористы совершили обстрелы в направлении населенных пунктов Волноваха, Марьинка и Авдеевка из артиллерии калибром 152 мм и 82 мм минометов. В результате разрушены жилые дома, погибли четверо мирных жителей, еще один получил тяжелые ранения.

Темы: АТОДонбасс
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