Жебрівський скасував святкування Дня Європи через обстріл Авдіївки

Глава Донецької ВГА Павло Жебрівський заявив, що скасував святкування Дня Європи, яке повинно було відбутися в Покровську 14 травня.

Про це він повідомив на сторінці в Facebook.

Причиною скасування став обстріл бойовиками Авдіївки ввечері в суботу, в результаті якого загинули 4 мирних жителів.

"У зв'язку із загибеллю мирних людей в Авдіївці, прийняв рішення про скасування відзначення Дня Європи, яке мало відбутись завтра у Покровську", - написав він увечері 13 травня.

Жебрівський також висловив співчуття рідним і близьким загиблих.