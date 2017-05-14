Жебривский отменил празднование Дня Европы из-за обстрела Авдеевки

Глава Донецкой ВГА Павел Жебривский заявил, что отменил празднование Дня Европы, которое должно было состояться в Покровске 14 мая.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

Причиной отмены стал обстрел боевиками Авдеевки вечером в субботу, в результате которого погибли 4 мирных жителей.

"В связи с гибелью мирных людей в Авдеевке, принял решение об отмене празднования Дня Европы, которое должно было состояться завтра в Покровске", - написал он вечером 13 мая.

Жебривский также выразил соболезнования родным и близким погибших.