Правозахисник: На територіях ОРДЛО продовжують зникати люди

На територіях Луганської та Донецької областей, тимчасово підконтрольних проросійським бойовикам, продовжують зникати люди.

Про це повідомив директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров, передає "Громадське радіо".

Згідно з доповіддю "Дотримання прав людини і основних свобод на території квазідержави "ДНР", головне у "законодавстві" ОРДЛО - неможливість висловлювати вільно свій погляд на те, що відбувається на непідконтрольних територіях, якщо він розходиться з офіційною доктриною, яка присутня в "ЛДНР".

"Якщо людина починає у своєму блозі намагатися висловлювати подібне, його починають репресувати. Було кілька таких справ. Цих людей починають затримувати, звинувачують в екстремізмі, змушують каятися", - зазначив Захаров.

"Найбільш страшно те, що там й далі зникають люди. Потім виявляють трупи цих людей. Хто їх викрав, чому їх убили? Нічого не відомо, ніяких розслідувань фактично не проводилося", - зазначає правозахисник.