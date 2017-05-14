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Правозахисник: На територіях ОРДЛО продовжують зникати люди

Неділя, 14 травня 2017, 18:29

На територіях Луганської та Донецької областей, тимчасово підконтрольних проросійським бойовикам, продовжують зникати люди.

Про це повідомив директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров, передає "Громадське радіо".

Згідно з доповіддю "Дотримання прав людини і основних свобод на території квазідержави "ДНР", головне у "законодавстві" ОРДЛО - неможливість висловлювати вільно свій погляд на те, що відбувається на непідконтрольних територіях, якщо він розходиться з офіційною доктриною, яка присутня в "ЛДНР".

"Якщо людина починає у своєму блозі намагатися висловлювати подібне, його починають репресувати. Було кілька таких справ. Цих людей починають затримувати, звинувачують в екстремізмі, змушують каятися", - зазначив Захаров.

"Найбільш страшно те, що там й далі зникають люди. Потім виявляють трупи цих людей. Хто їх викрав, чому їх убили? Нічого не відомо, ніяких розслідувань фактично не проводилося", - зазначає правозахисник.

Теми: ДонбасДНРЛНР
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