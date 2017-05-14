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Правозащитник: На территориях ОРДЛО продолжают пропадать люди

Воскресенье, 14 мая 2017, 18:29
На территориях Луганской и Донецкой областей, временно подконтрольных пророссийским боевикам, продолжают пропадать люди.  
Об этом сообщил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, передает "Громадське радіо"
Согласно докладу "Соблюдение прав человека и основных свобод на территории квазигосударства "ДНР", главное в "законодательстве" ОРДЛО - невозможность высказывать свободно свой взгляд на то, что происходит на неподконтрольных территориях, если она расходится с официальной доктриной, которая присутствует в "ЛДНР".
"Если человек начинает в своем блоге пытается высказывать подобное, его начинают репрессировать. Было несколько таких дел. Этих людей начинают задерживать, обвиняют в экстремизме, заставляют раскаиваться", - отметил Захаров.

"Наиболее страшно то, что там продолжают пропадать люди. Потом находят трупы этих людей. Кто их выкрал, почему их убили? Ничего не известно, никаких расследований фактически не проводилось", - отмечает правозащитник. 

Темы: ДонбассДНРЛНР
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