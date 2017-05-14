У понеділок в Мінську обговорять подальші кроки зі звільнення заручників

У понеділок в Мінську відбудеться зустріч представників Тристоронньої контактної групи, під час якої мають обговорити подальші кроки щодо звільнення заручників.

Про це ввечері 14 травня повідомила віце-спікер, представник в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

"Завтра важлива зустріч у Мінську, де маємо підбити підсумки верифікації й рухатися далі в питанні звільнення заручників", - повідомила вона.

Як відомо, 12 травня було завершено перевірку осіб, які здійснили злочини проти України, але яких можна помилувати заради звільнення українських полонених, що незаконно утримуються в ОРДЛО.

Кілька сотень людей, які є у списках на обмін з бойовиками ОРДО/ОРЛО, не хочуть повертатися на неконтрольовані території.

Українська правда