За акціями у "Рошені" стоять Клюєв та Олійник – Грицак

За акціями проти магазинів "Рошен" стоять екс-депутати Андрій Клюєв та Володимир Олійник, а також лідери так званого "Антимайдану".

Про це заявив голова Служби безпеки України на брифінгу 15 травня.

Грицак сказав, що російські спецслужби ставлять дві мети: дестабілізація і дискредитація України. За його словами, якщо цю мету досягнуть і зруйнують владну вертикаль України, Росія перейде до "відкритої агресії".

"Тому стабільність усередині країни і ситуація в районі АТО взаємопов’язані", – сказав він.

За словами, екс-депутати Андрій Клюєв та Володимир Олійник, лідери "Антимайдану" Зінченко та інші залучили "декілька громадян України з організації заходів з дискредитації президента Петра Порошенка".

"Це задокументований нами факт. Акція мала називатися "конфєтниє бунти в магазинах "Рошен". Нами віддокументовано декілька таких заходів від моменту надходження вказівки, детальні інструктажі, передачі грошей, інші речі. Зараз особи, яких ми викрили, дають свідчення", – заявив голова СБУ.

Він продемонстрував скріншоти переписки з цього приводу.

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Грицак уточнив, що акції планувалися спершу поблизу магазину й фабрики "Roshen" (колишня "Карла Маркса") у Києві, а також у декількох інших місцях.

"Деталі некоректно буде розповідати, бо там є не зовсім приємні речі – червона фарба, портрети, тощо. Деталі й інструктажі приходили саме з Москви: як це потрібно зробити. У нас є повністю віддокументовані ці переписки і інструктажі щодо цих акцій", – сказав він.

Начальник департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко додав: "Акція "конфєтний бунт" планувалася біля різних магазинів "Рошен". При цьому вимагалося, щоб люди були в формі АТОвців, щоб робити там певні дії".

"Наступні акції, які ми, по суті, попередили, називалися "декомунізація "Рощен", коли 400 осіб мали зайти на завод і знести бюст Карлу Марксу, який нібито там знаходиться. Цю акцію ми попередили", – додав генерал Кононенко.

Грицак наголосив, що "Дульський і кілька депутатів-втікачів з України проплачують" акції.

"Якби це робили громадяни України – це була б інша ситуація. А ми бачимо проплачені з Москви кошти, які в різний спосіб передаються – ці механізми нам теж відомі, – на проведення цих бунтів чи наміри проведення цих бунтів", – додав голова СБУ.

Олена Рощенко, УП, доповнено

