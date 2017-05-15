За акциями в "Рошене" стоят Клюев и Олейник – Грицак

За акциями против магазинов "Рошен" стоят экс-депутаты Андрей Клюев и Владимир Олийнык, а также лидеры так называемого "Антимайдана".

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины на брифинге 15 мая.

Грицак сказал, что российские спецслужбы ставят две цели: дестабилизация и дискредитация Украины. По его словам, если эту цель достигнут и разрушат властную вертикаль Украины, Россия перейдет к "открытой агрессии".

"Поэтому стабильность внутри страны и ситуация в районе АТО взаимосвязаны", – сказал он.

По словам Грицака, экс-депутаты Андрей Клюев и Владимир Олийнык, лидеры "Антимайдана" Зинченко и другие привлекли "несколько граждан Украины к организации мероприятий по дискредитации президента Петра Порошенко".

"Это задокументированный нами факт. Акция должна была называться "конфетные бунты в магазинах "Рошен". Нами отдокументировано несколько таких мероприятий с момента поступления указания, детальные инструктажи, передачи денег, другие вещи. Сейчас лица, которых мы разоблачили, дают показания", – заявил глава СБУ.

Он продемонстрировал скриншоты переписки по этому поводу.

Roshen Bunt (PDF)

Roshen Bunt (Text)

Грицак уточнил, что акции планировались сперва поблизости магазина и фабрики "Roshen" (бывшая "Карла Маркса") в Киеве, а также в нескольких других местах.

"Детали некорректно будет рассказывать, потому что там есть не совсем приятные вещи – красная краска, портреты, и т.п. Детали и инструктажи приходили именно из Москвы: как это нужно сделать. У нас полностью задокументированы эти переписки и инструктажи по этим акциям", – сказал он.

Начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко добавил: "Акция "конфетный бунт" планировалась у разных магазинов "Рошен". При этом требовалось, чтобы люди были в форме АТОшников, чтобы делать там определенные действия".

"Следующие акции, которые мы, по сути, предупредили, назывались "декоммунизация "Рощен", когда 400 человек должны были зайти на завод и снести бюст Карлу Марксу, который якобы там находится. Эту акцию мы упредили", – добавил генерал Кононенко.

Грицак подчеркнул, что "Дульский и несколько депутатов-беглецов из Украины проплачивают" акции.

"Если бы это делали граждане Украины – это была бы другая ситуация. А мы видим проплаченные из Москвы средства, которые разным способом передаются – эти механизмы нам тоже известные, – на проведение этих бунтов или намерения проведения этих бунтов", – добавил глава СБУ.

Алена Рощенко, УП, дополнено

