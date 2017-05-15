Суд арештував пістолети і арбалет Арбузова

Печерський районний суд Києва заарештував 6 пістолетів, 3 гвинтівки, 2 рушниці та арбалет колишнього виконуючого обов'язки прем'єр-міністра, екс-голови Національного банку Сергія Арбузова.

Про це йдеться в ухвалі суду від 3 травня, передають Українські Новини.

Вказується, що Арбузов підозрюється в тому, що на посаді глави НБУ розтратив державні кошти шляхом створення ТОВ "Банківське телебачення", афільованим власником якого він був, і фінансування протягом 2011-2013 років господарської діяльності цього підприємства на загальну суму 220 млн гривень.

За даними Генеральної прокуратури, на ім'я Арбузова зареєстровано зброю, на яку орган розслідування просить накласти арешт.

Суд задовольнив клопотання і наклав арешт на пістолет Walther, пістолет Люгера "Парабелум", пістолет SIG Sauer P226, пістолет газовий RG88, 2 пістолети під гумову кулю ПМР і Форт 1705, гвинтівку CIFSAN, 2 карабіни (короткоствольна гвинтівка) "Сайга" і Krieghoff Optima , 2 рушниці мисливських Fabarm і арбалет Quad400.

Як відомо, у зв'язку з невстановленням місця знаходження підозрюваного 22 травня 2014 року він був оголошений в розшук, а з червня 2014 року - знаходиться в міжнародному розшуку Інтерполу.

5 травня 2017 року Генеральна прокуратура повідомила про підозру Арбузову в розтраті 220 млн гривень при створенні виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення телекомунікаційної компанії "Укртелеком".