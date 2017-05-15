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Оліфер: Україна вимагає покарати за домагання щодо спостерігачки ОБСЄ

Понеділок, 15 травня 2017, 19:19

Українська сторона висловила глибоку стурбованість у зв'язку з фактом сексуальних домагань з боку бойовика ОРДЛО щодо співробітниці СММ ОБСЄ.

Про це заявила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі, другого президента України Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

За її словами, в рамках підгрупи з безпеки, і на засіданні ТКГ українська сторона вчергове висловила глибоку стурбованість агресією, якої продовжують зазнавати співробітники СММ ОБСЄ на території ОРДЛО.

"Ми обурені фактом сексуальних домагань з боку озброєних людей, яких зазнала жінка-співробітник СММ ОБСЄ. Інцидент повинен бути розслідуваний, а винні - суворо покарані", - написала Оліфер на Facebook.

"Безпека членів СММ ОБСЄ - невід'ємна складова виконання Мінських домовленостей, так само, як і встановлення повноцінного сталого режиму припинення вогню, виведення російських військових підрозділів з території України, контроль над кордоном", - додала вона.

Як повідомлялося, 5 травня було зафіксовано факт сексуальних домагань з боку озброєного чоловіка в ОРДО щодо члена патруля місії ОБСЄ жіночої статі.

Глава СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан засудив таке сексуальне домагання й звернувся до бойовиків з вимогою розібратися з цим випадком.

На 15 травня в Раді Безпеки ООН були заплановані відкриті дебати на тему "Сексуальне насильство як тактика війни і тероризму".

Українська правда

Теми: ОБСЄ
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