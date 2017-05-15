Олифер: Украина требует наказать за домогательство по отношению к наблюдательнице ОБСЕ

Украинская сторона выразила глубокую обеспокоенность в связи с фактом сексуальных домогательств со стороны боевика ОРДЛО по отношению к сотруднице СММ ОБСЕ.

Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группы, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

По ее словам, в рамках подгруппы по безопасности, и на заседании ТКГ украинская сторона в очередной раз высказала глубокую обеспокоенность агрессией, которой продолжают подвергаться сотрудники СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО.

"Мы возмущены фактом сексуальных домогательств со стороны вооруженных людей, которым подверглась женщина-сотрудник СММ ОБСЕ. Инцидент должен быть расследован, а виновные – строго наказаны", - написала Олифер на Facebook.

"Безопасность членов СММ ОБСЕ – неотъемлемая составляющая выполнения Минских договоренностей, равно как и установление полноценного устойчивого режима прекращения огня, вывода российских воинских подразделений с территории Украины, контроль над границей", - добавила она.

Как сообщалось, 5 мая был зафиксирован факт сексуальных домогательств со стороны вооруженного мужчины в ОРДО относительно члена патруля миссии ОБСЕ женского пола.

Глава СММ ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан осудил такое сексуальное домогательство и обратился к боевикам с требованием разобраться с этим случаем.

На 15 мая в Совете безопасности ООН были запланированы открытые дебаты на тему "Сексуальное насилие как тактика войны и терроризма".

Украинская правда