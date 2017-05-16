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Геращенко: Бойовики пообіцяли включити Козловського в обмін полоненими

Вівторок, 16 травня 2017, 06:24
Геращенко: Бойовики пообіцяли включити Козловського в обмін полоненими

Українська сторона завершила процедуру верифікації тих осіб, яких можна помилувати заради звільнення заручників, але які відмовляються переміщатися в ОРДЛО.

Про це повідомила увечері 15 травня віце-спікер ВР, представник в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко в Facebook.

"ОБСЄ визнала , що верифікація пройшла за всіма міжнародним стандартами і нормами гуманітарного права, при дотриманні конфіденційності... Інша сторона, натомість, продовжує тягти волинку і вимагає уточнення ще по деяким прізвищам" - написала вона.

Геращенко також підкреслила, що бойовики пообіцяли включити в список з обміну полоненими вченого Ігоря Козловського.

"Інша сторона, нарешті, пообіцяла, в т ч в форматі ТКГ, що при узгодженні остаточних списків до них включать І. Козловського. Питання тільки в тому, коли інша сторона перестане вигадувати надумані причини зволікання і ми узгодимо дату звільнення", - зазначила вона.


Як відомо, 30 січня 2016 року бойовики "ДНР" викрали і позбавили волі 62-річного вченого-релігієзнавця Ігоря Козловського, який у Донецьку доглядав за сином, хворим на синдром Дауна. Його затримали через день після вибуху біля пам’ятника Леніну в Донецьку і інкримінували незаконне зберігання вибухових речовин.

Ігор Козловський
Ігор Козловський

3 травня минулого року в окупованому Донецьку Козловського посадили на 2 роки і 8 місяців.

Теми: полоненізаручникиДонбасГеращенко Ірина
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