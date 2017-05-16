Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко: Боевики пообещали включить Козловского в обмен пленными

Вторник, 16 мая 2017, 06:24
Геращенко: Боевики пообещали включить Козловского в обмен пленными

Украинская сторона завершила процедуру верификации тех лиц, которых можно помиловать ради освобождения заложников, но которые отказываются перемещаться в ОРДЛО.

Об этом сообщила вечером 15 мая вице-спикер ВР, представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook.

"ОБСЕ признала, что верификация прошла по всем международным стандартам и нормам гуманитарного права, при соблюдении конфиденциальности… Другая сторона, зато продолжает тянуть волынку и требует уточнения еще по некоторым фамилиям" - написала она.

Геращенко также подчеркнула, что боевики пообещали включить в список по обмену пленными ученого Игоря Козловского.

"Другая сторона, наконец, пообещала, в т. ч. в формате ТКГ, что при согласовании окончательных списков в них включат И. Козловского. Вопрос только в том, когда другая сторона перестанет придумывать надуманные причины промедления, и мы согласуем дату освобождения", - отметила она.

Как известно, 30 января 2016 года боевики "ДНР" похитили и лишили свободы 62-летнего ученого-религиоведа Игоря Козловского, который в Донецке присматривал за сыном, больным синдромом Дауна. Его задержали через день после взрыва у памятника Ленину в Донецке и инкриминировали незаконное хранение взрывных веществ.

Игорь Козловский
Игорь Козловский

3 мая прошлого года в оккупированном Донецке Козловского посадили на 2 года и 8 месяцев.

Темы: пленныезаложникиДонбассГеращенко Ирина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
пленные
"Они не считают тебя человеком". Истории женщин, переживших русский плен
Враг увеличил количество фейков о пленных украинских бойцах
"Редис" встретился с личным составом и в ближайшее время станет в строй – "Азов"
Последние новости
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
Все новости...
Реклама: