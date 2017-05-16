Геращенко: Боевики пообещали включить Козловского в обмен пленными

Украинская сторона завершила процедуру верификации тех лиц, которых можно помиловать ради освобождения заложников, но которые отказываются перемещаться в ОРДЛО.

Об этом сообщила вечером 15 мая вице-спикер ВР, представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook.

"ОБСЕ признала, что верификация прошла по всем международным стандартам и нормам гуманитарного права, при соблюдении конфиденциальности… Другая сторона, зато продолжает тянуть волынку и требует уточнения еще по некоторым фамилиям" - написала она.

Геращенко также подчеркнула, что боевики пообещали включить в список по обмену пленными ученого Игоря Козловского.

"Другая сторона, наконец, пообещала, в т. ч. в формате ТКГ, что при согласовании окончательных списков в них включат И. Козловского. Вопрос только в том, когда другая сторона перестанет придумывать надуманные причины промедления, и мы согласуем дату освобождения", - отметила она.

Как известно, 30 января 2016 года боевики "ДНР" похитили и лишили свободы 62-летнего ученого-религиоведа Игоря Козловского, который в Донецке присматривал за сыном, больным синдромом Дауна. Его задержали через день после взрыва у памятника Ленину в Донецке и инкриминировали незаконное хранение взрывных веществ.

Игорь Козловский

3 мая прошлого года в оккупированном Донецке Козловского посадили на 2 года и 8 месяцев.