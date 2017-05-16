Вместо Артеменко в парламент зайдет бизнесвумен из Донецка

Включенная в избирательный список Радикальной партии под № 28 Валерия Заружко проходит в Верховную Раду после досрочного прекращения депутатских полномочий Андрея Артеменко.



Это следует из избирательного списка партии Ляшко на внеочередных парламентских выборах 26 октября 2014 на сайте Центральной избирательной комиссии.



Согласно данным ЦИК, гражданка Украины Заружко родилась 2 декабря 1978 года. Она является управляющим партнером агентства недвижимости "007". Городом его обитания указан Донецк.

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Как сообщалось, 16 мая Верховная Рада досрочно лишила мандата внефракционного депутата Андрея Артеменко, избранного в парламент по списку Радикальной партии.

Как известно, в феврале 2017 года издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал бывшему советнику президента США по национальной безопасности и обороне Дональда Трампа Майклу Флинну проект урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Одним из пунктов плана, по данным издания, является организация всеукраинского референдума о передаче Крыма в аренду России сроком на 50-100 лет.

В связи с этим Радикальная партия исключила депутата из фракции.

Позже Артеменко заявил, что его слова об "аренде Крыма" неправильно истолковали.

29 апреля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства народного депутата Артеменко. Основанием стал закон "О гражданстве", который не допускает двойного гражданства в Украине.

По словам самого Артеменко, у него есть гражданство Канады и не только.

Украинская правда