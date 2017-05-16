Указ про нові санкції вже набув чинності – Турчинов

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявляє, що указ про санкції до російським веб-ресурсів вже набув чинності.

Про це журналістам у вівторок заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Ці сайти використовувалися для незаконного збору інформації, через мережі застосовувалася пропаганда. Зокрема через мережу Вконтакті застосовувався піратський контент", - зазначив він.

"Уже зараз я звертаюся до провайдерів, доки СБУ готує інформаційні листи, які прийдуть завтра - починайте вже сьогодні блокувати російський контент", - сказав Турчинов.

За словами секретаря РНБО деякі російські сайти використовувалися для стеження та кібер-атак.

На запитання журналістів, чи він не боїться, що російські сайти подаватимуть в суди на таке рішення РНБО, Турчинов сказав: "Життя навчило не боятися".

Так само він заперечив докори щодо наступу на свободу слова.

"Друзі, ніякого наступу тут немає. Ми просто захищаємо нашу державу… Указ вступив в дію, його потрібно виконувати", - додав він.

Турчинов також додав, що Служба безпеки України разом з іншими правоохоронними органами розробляє зміни до законодавства щодо механізму блокування інтернет-ресурсів, які потрапили під санкції.

За його словами "значна частина інтернет-провайдерів уже має технічну можливість блокувати ці інтернет-ресурси".

Роман Кравець, УП