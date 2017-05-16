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Геращенко каже, що з адреси лідера "ДемАльянсу" могли працювати хакери

Вівторок, 16 травня 2017, 20:42

Одна з адрес, з якої був встановлений факт незаконного втручання в роботу електронної системи торгів СЕТАМ, належав одному з лідерів "ДемАльянсу" Максиму Черкасенку.

Про це заявив член колегії Міністерства внутрішніх справ, народний депутат України Антон Геращенко в Facebook, коментуючи обшуки у Черкасенка.

За словами політика, нещодавно сисадміни системи СЕТАМ помітили "дивні несанкціоновані дії навколо окремих лотів виставлених на аукціон" - земельних ділянок в Київській області, квартир, автомобілів.

"Фахівці департаменту кіберполіції за заявою сисадмінів СЕТАМ почали розслідування про незаконні втручання в роботу електронних систем, що завдали значних збитків державі. В ході розслідування було встановлено адреси електронних пошт, логіни, паролі, IP-адреси та інші докази незаконного проникнення в систему електронних торгів", - розповів Геращенко.

У зв'язку з цим слідчі отримали дозвіл на проведення обшуків за адресами, де встановлене комунікаційне обладнання, через яке було здійснено дії щодо незаконного проникнення в систему електронних торгів.

За словами Геращенка, рішень суду на обшуку було 12, з них 8 - це місця проживання, і 4 - автомобілі, в яких могли зберігається електронні носії.

"Одна з адрес, з якої був встановлений факт незаконного втручання в роботу електронної системи торгів, належав одному з лідерів "ДемАльянсу" Максиму Черкасенку. Причому це не означає гарантовану винуватість Максима Черкасенка або когось із його рідних в незаконних діях щодо зламу системи електронних торгів", - написав політик.

"Черкасенко на сьогодні є лише свідком. Особою, з адреси якої був виконаний один зі зламів системи електронних торгів. Про причетність конкретної особи до цієї спроби зламу можна буде говорити тільки після детального вивчення та експертиз електронних носіїв вилучених за більш ніж десятком адрес", - додав він.

Раніше у поліції запевнили, що робота "Демальянсу" слідчих не цікавить, тож інформацію про роботу партії не вилучали.

Українська правда

Теми: поліціяпартії
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