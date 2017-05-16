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Геращенко утверждает, что с адреса лидера "ДемАльянса" могли работать хакеры

Вторник, 16 мая 2017, 20:42

Один из адресов, с которого был установлен факт незаконного вмешательства в работу электронной системы торгов СЕТАМ, принадлежал одному из лидеров "ДемАльянса" Максиму Черкасенко.

Об этом заявил член коллегии Министерства внутренних дел, народный депутат Украины Антон Геращенко в Facebook, комментируя обыски у Черкасенко.

По словам политика, недавно сисадмины системы СЕТАМ заметили "странные несанкционированные действия вокруг отдельных лотов выставленных на аукцион" - земельных участков в Киевской области, квартир, автомобилей.

"Специалисты департамента киберполиции по заявлению сисадминов СЕТАМ начали расследование о незаконном вмешательстве в работу электронных систем, нанесших значительные убытки государству. В ходе расследования были установлены адреса электронных почт, логины, пароли, IP-адреса и другие доказательства незаконного проникновения в систему электронных торгов", - рассказал Геращенко.

В связи с этим следователи получили разрешение на проведение обысков по адресам, где установлено коммуникационное оборудование, через которое были осуществлены действия по незаконному проникновению в систему электронных торгов.

По словам Геращенко, решений суда на обыска было 12, из них 8 - это места жительства, и 4 – автомобили, в которых могли хранится электронные носители.

"Один из адресов, с которого был установлен факт незаконного вмешательства в работу электронной системы торгов, принадлежал одному из лидеров "ДемАльянса" Максиму Черкасенко. Причем это не означает гарантированную виновность Максима Черкасенко или кого-то из его родных в незаконных действиях по взлому системы электронных торгов", - написал политик.

"Черкасенко на сегодня является лишь свидетелем. Лицом, с адреса которого была выполнена одна из взломов системы электронных торгов. О причастности конкретного лица к этой попытке взлома можно будет судить только после детального изучения и экспертиз электронных носителей изъятых по более чем десятку адресов", - добавил он.

Раньше в полиции заверили, что работа "Демальянса" следователей не интересует, потому информацию о работе партии не изымали.

Украинская правда

Темы: полицияпартии
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