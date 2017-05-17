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Ющенко про блокування россайтів: Дуже пізно і дуже мало

Середа, 17 травня 2017, 17:18

Екс-президент Віктор Ющенко вважає, що блокування російських сайтів є питанням безпеки країни, а не свободи слова.

Про це він сказав, відповідаючи про своє ставлення до указу президента Петра Порошенка щодо санкцій, зокрема, до інтернет-компаній РФ, повідомляють Українські новини.

"Дуже пізно і дуже мало. Якби почати спочатку, коли ми говоримо про війну, то, звичайно, з окупантами переривається все, починаючи від людського обміну капіталом, товарами і послугами. Тому що це війна і треба мобілізуватися на головне, як вижити і як перемогти. Це не питання дискусій про свободу слова. Це питання безпеки країни. Але питання, чому це не 2-3 роки тому, - для мене головний", - сказав Ющенко.

Водночас, колишній президент Леонід Кучма, коментуючи  указ Порошенка, сказав, що у Росії також немає вільного доступу до багатьох українських закладів та продуктів.

"Я хотів би поставити зустрічне питання: а є в Росії українські школи... Наші сайти, наш канал український або бібліотека, яка була в Москві, але її закрили... Тому при обговоренні таких важливих проблем в такій ситуації, треба думати головою про завтрашній день", - сказав Кучма.

Нагадаємо, що 16 травня президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

У світі таке рішення сприйняли неоднозначно. У НАТО вважають, що цей указ є питанням оборони, а не свободи слова. В той же час, указ засудили міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch та генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд.

Теми: Ющенкосоцмережі
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