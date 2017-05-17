Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ющенко о блокировке россайтов: Очень поздно и очень мало

Среда, 17 мая 2017, 17:18

Экс-президент Виктор Ющенко считает, что блокирование российских сайтов является вопросом безопасности страны, а не свободы слова.

Об этом он сказал, отвечая о своем отношении к указу президента Петра Порошенко относительно санкций, в частности, к интернет-компаний РФ, сообщают Украинские новости.

"Очень поздно и очень мало. Если бы начать сначала, когда мы говорим о войне, то, конечно, с оккупантами прерывается все, начиная от человеческого обмена капиталом, товарами и услугами. Потому что это война и надо мобилизоваться на главный, как выжить и как победить. Это не вопрос дискуссий о свободе слова. Это вопрос безопасности страны. Но вопрос, почему это не 2-3 года назад, - для меня главный", - сказал Ющенко.

В то же время, бывший президент Леонид Кучма, комментируя указ Порошенко, сказал, что в России также нет свободного доступа ко многим украинским учреждениям и продуктам.

"Я хотел бы задать встречный вопрос: а есть ли в России украинские школы ... Наши сайты, наш канал украинский или библиотека, которая была в Москве, но ее закрыли ... Поэтому при обсуждении таких важных проблем в такой ситуации, надо думать головой о завтрашнем дне ", - сказал Кучма.

Напомним, что 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и т.п.

В мире на такое решение отреагировали неоднозначно. В НАТО считают, что этот указ является вопросом обороны, а не свободы слова. В то же время, указ осудили международная правозащитная организация Human Rights Watch и генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Темы: Ющенкосоцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Ющенко
Виктор Ющенко: Я за коллапс России молюсь каждый день
Ющенко сравнил ситуацию в Украине с Афганистаном
Ющенко: Путин уже проиграл, но мы еще не выиграли
Последние новости
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
Все новости...
Реклама: