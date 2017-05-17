Ющенко о блокировке россайтов: Очень поздно и очень мало

Экс-президент Виктор Ющенко считает, что блокирование российских сайтов является вопросом безопасности страны, а не свободы слова.

Об этом он сказал, отвечая о своем отношении к указу президента Петра Порошенко относительно санкций, в частности, к интернет-компаний РФ, сообщают Украинские новости.

"Очень поздно и очень мало. Если бы начать сначала, когда мы говорим о войне, то, конечно, с оккупантами прерывается все, начиная от человеческого обмена капиталом, товарами и услугами. Потому что это война и надо мобилизоваться на главный, как выжить и как победить. Это не вопрос дискуссий о свободе слова. Это вопрос безопасности страны. Но вопрос, почему это не 2-3 года назад, - для меня главный", - сказал Ющенко.

В то же время, бывший президент Леонид Кучма, комментируя указ Порошенко, сказал, что в России также нет свободного доступа ко многим украинским учреждениям и продуктам.

"Я хотел бы задать встречный вопрос: а есть ли в России украинские школы ... Наши сайты, наш канал украинский или библиотека, которая была в Москве, но ее закрыли ... Поэтому при обсуждении таких важных проблем в такой ситуации, надо думать головой о завтрашнем дне ", - сказал Кучма.

Напомним, что 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и т.п.

В мире на такое решение отреагировали неоднозначно. В НАТО считают, что этот указ является вопросом обороны, а не свободы слова. В то же время, указ осудили международная правозащитная организация Human Rights Watch и генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.