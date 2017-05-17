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До Сущенка в московському СІЗО не пустили адвоката

Середа, 17 травня 2017, 17:51

Адвоката Марка Фейгіна не пустили до його підзахисного, українського журналіста Романа Сущенка в московському СІЗО "Лефортово".

Про це повідомив юрист в Twitter.

"СІЗО "Лефортово", напередодні розгляду судом моєї скарги на продовження арешту підзахисного Сущенко, стало на заваді відвідуванню його там", - написав Фейгін.

Він припустив, що причиною проблем з його відвідинами Сущенка стала болюча реакція президента РФ Володимира Путіна на слова українського лідера Петра Порошенка про телефонну розмову.

Також адвокат розповів, що передав представникам російської влади лист дев'ятирічного сина Сущенко Максима, в якому той просить Путіна відпустити батька.

"Виходить так, що для моєї мами і сестри, які зі мною в Києві, глава сім'ї тепер я. Тому звертаюся до вас особисто. Від вас багато залежить у долі мого батька, і в моїй долі теж. Сподіваюся, що ця історія, завдяки і моєму листу, закінчиться і батько повернеться додому. Мені дев'ять років і я один сім'ю не потягну. Тож виручіть мене", – йдеться в листі.

 

Як повідомлялося, 14 травня Порошенко розповів на прес-конференції, як просив Путіна телефоном звільнити українських політв'язнів, зокрема журналіста Романа Сущенко.

Пізніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва не коментує цю заяву президента України.

"Ми повідомляємо про ті розмови і ті моменти, які обговорювалися президентом, про які вважаємо за доцільне повідомити", — сказав він.

Українська правда

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Теми: СущенкоРосія
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