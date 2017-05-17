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К Сущенко в московском СИЗО не пустили адвоката

Среда, 17 мая 2017, 17:51

Адвоката Марка Фейгина не пустили к его подзащитному, украинскому журналисту Роману Сущенко в московское СИЗО "Лефортово".

Об этом юрист сообщил в Twitter.

"СИЗО "Лефортово", в канун рассмотрения судом моей жалобы на продление ареста подзащитного Сущенко, воспрепятствовало посещению его там", - написал Фейгин.

Он допустил, что причиной проблем с его посещением Сущенко стала болезненная реакция президента РФ Владимира Путина на слова украинского лидера Петра Порошенко о телефонном разговоре.

Также адвокат рассказал, что передал российским властям письмо девятилетнего сына Сущенко Максима, в котором он просит Путина отпустить отца.

"Получается так, что для моей мамы и сестры, которые со мной в Киеве, глава семьи теперь я. Поэтому обращаюсь к вам лично. От вас многое зависит в судьбе моего отца, и в моей судьбе тоже. Надеюсь, что эта история, благодаря и моему письму, закончится и отец вернется домой. Мне девять лет и я один семью не потяну. Так что выручите меня", – говорится в письме.

 

Как сообщалось, 14 мая Порошенко рассказал на пресс-конференции, как просил Путина по телефону освободить украинских политзаключенных, в частности журналиста Романа Сущенко.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не комментирует заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он обсуждал по телефону с Владимиром Путиным ситуацию с арестованным в России украинским гражданином Романом Сущенко.

"Мы сообщаем о тех разговорах и тех моментах, которые обсуждались президентом, о которых считаем целесообразным сообщить", — сказал он.

Украинская правда

Темы: СущенкоРосcия
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