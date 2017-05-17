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Бойовики обстріляли Стару Авдіївку з усіх типів стрілецької зброї та РПГ

Середа, 17 травня 2017, 18:48

Бойовики продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України та мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування, у середу постраждала Авдіївка.

Про це йдеться у повідомленні української сторони Спільного центру з контролю та координації.

"Близько 7-ої години ранку 17-го травня противником було здійснено обстріл житлового сектору одного з районів Авдіївки під назвою Стара Авдіївка із застосуванням мін калібру 82 мм, а також РПГ і всіх типів стрілецької зброї, що є грубим порушенням Мінських домовленостей", - зазначили у СЦКК.

Згідно з інформацією, внаслідок обстрілу було пошкоджено три житлових будинки по вулиці Спортивній. В одному з них міна пробила дах веранди, уламками було вбито собаку.

Серед цивільного населення Авдіївки ніхто не постраждав.

"Близько 15-ої години цього ж дня в населеному пункті Красногорівка внаслідок обстрілу, декілька мін калібру 82 мм влучили в будівлю місцевої загальноосвітньої школі №1. На щастя, у цей момент дітей та вчителів в школі не було", - сказано у повідомленні.

У СЦКК вважають, що зазначені дії незаконних збройних формувань ОРДЛО вчергове свідчать про цілеспрямовані дії щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей.

Українська правда

Теми: АвдіївкаАТО
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