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Боевики обстреляли Старую Авдеевку из всех типов стрелкового оружия и РПГ

Среда, 17 мая 2017, 18:48

Боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины и мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения, в среду пострадала Авдеевка.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации.

"Около 7 часов утра 17 мая противником был осуществлен обстрел жилого сектора одного из районов Авдеевки под названием Старая Авдеевка с применением мин калибра 82 мм, а также РПГ и всех типов стрелкового оружия, что является грубым нарушением Минских договоренностей", - отметили в СЦКК.

Согласно информации, в результате обстрела были повреждены три жилых дома по улице Спортивной. В одном из них мина пробила крышу веранды, обломками убило собаку.

Среди гражданского населения Авдеевки никто не пострадал.

"Около 15:00 этого же дня в населенном пункте Красногоровка результате обстрела, несколько мин калибра 82 мм попали в здание местной общеобразовательной школы №1. К счастью, в этот момент детей и учителей в школе не было", - сказано в сообщении.

В СЦКК считают, что вышеупомянутые действия незаконных вооруженных формирований ОРДЛО в очередной раз свидетельствуют о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей.

Украинская правда

Темы: АвдеевкаАТО
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