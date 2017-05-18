Зубко каже, що населення справно платить за компослуги

Віце-прем'єр міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко відзначає високу дисциплінованість населення Україні у сплаті за ЖКП.

Про це він сказав на засіданні уряду 18 травня.

"Платіжна дисципліна в цьому році є на високому рівні… Зокрема платіжна дисципліна населення складає 94%. Якщо порівнювати 2016 і нинішній рік. Населення сплатило коштів в грошовому обсязі – на 6 мільярдів більше", – сказав міністр.

Валентина Романенко, УП