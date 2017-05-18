Зубко говорит, что население исправно платит за комуслуги

Вице-премьер министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко отмечает высокую дисциплинированность населения Украины в оплате за ЖКУ.



Об этом он сказал на заседании правительства 18 мая.



"Платежная дисциплина в этом году – на высоком уровне... В частности платежная дисциплина населения составляет 94%. Если сравнивать 2016 и нынешний год, население оплатило средств в денежном объеме – на 6 миллиардов больше", – сказал министр.



Валентина Романенко, УП