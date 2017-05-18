Гаврилюк накинувся на блогера в кулуарах Ради

Нардеп Михайло Гаврилюк в кулуарах Верховної Ради після словесної перепалки накинувся на блогера Василя Крутчака.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив Крутчак.

На відео, опублікованому Крутчаком, видно, що він підійшов до Гаврилюка в кулуарах із запитанням, як той може відмовлятися давати інтерв’ю. Гаврилюк відповів, що це його рішення. Тоді Крутчак запитав: "Ви хто такий? Вас засоби масової інформації вивели в депутати?". Гаврилюк відповів, що "на все воля Божа". Проте Крутчак ще раз запитав "ви хто такий", а згодом депутат напав на нього.

За словами постраждалого, Гаврилюк порвав йому сорочку та розбив телефон.

"Народний депутат Михайло Гаврилюк (Народний фронт) зійшов з розуму. Місяць назад він заявив, що прийшов рішення не давати журналістам коментарі та інтерв'ю. Мене це м’ягко кажучи здивувало! Сьогодні у ВР я підійшов до нього з метою, щоб поцікавитись чи не змінив він свого рішення? Реакція Гаврилюка на відео. Як результат в мене розбитий телефон та розірвана сорочка", - написав журналіст.

Як повідомлялося, 21 липня 2015 року під час передвиборчої кампанії сталася бійка, в якій постраждав і Василь Крутчак (у той час кандидат у нардепи). Тоді депутати Ради від Радикальної партії Ігор Мосійчук і Андрій Лозовий у Чернігові напали на скандального журналіста і кандидата у депутати по 205 округу Олексія Дурнєва.

ЗМІ припускали, що група, до якої входили Барабошко, Дурнєв і Крутчак, можливо, виконували технічну роль на виборах у Чернігові на користь одного із кандидатів у депутати.

Як повідомлялося, 19 листопада 2015 року на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради Парасюк підбіг до заступника начальника Головного управління з боротьби з корупцією й організованою злочинністю Служби безпеки України Василя Пісного і вдарив його в голову ногою.

Українська правда