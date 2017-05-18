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Гаврилюк набросился на блогера в кулуарах Рады

Четверг, 18 мая 2017, 16:04

Нардеп Михаил Гаврилюк в кулуарах Верховной Рады после словесной перепалки набросился на блогера Василия Крутчака.

Об этом на своей странице Facebook сообщил Крутчак.

На видео, опубликованном Крутчаком, видно, что он подошел к Гаврилюку в кулуарах с вопросом, как тот может отказываться давать интервью. Гаврилюк ответил, что это его решение. Тогда Крутчак спросил: "Вы кто такой? Вас средства массовой информации вывели в депутаты?". Гаврилюк ответил, что "на все воля Божья". Однако Крутчак еще раз спросил "вы кто такой", а впоследствии депутат напал на него.

По словам пострадавшего, Гаврилюк порвал ему рубашку и разбил телефон.

"Народный депутат Михаил Гаврилюк (Народный фронт) сошел с ума. Месяц назад он заявил, что принял решение не давать журналистам комментарии и интервью. Меня это мягко говоря удивило! Сегодня в ВР я подошел к нему с целью, чтобы поинтересоваться не изменил ли он своего решения? Реакция Гаврилюка на видео. В результате у меня разбит телефон и разорвана рубашка", - написал журналист.

Как сообщалось, 21 июля 2015 во время предвыборной кампании произошла драка, в которой пострадал и Василий Крутчак (в то время кандидат в нардепы). Тогда депутаты Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук и Андрей Лозовой в Чернигове напали на скандального журналиста и кандидата в депутаты по 205 округу Алексея Дурнева.

СМИ предполагали, что группа, в которую входили Барабошко, Дурнев и Крутчак, возможно, выполняла техническую роль на выборах в Чернигове в пользу одного из кандидатов в депутаты.

Как сообщалось, 19 ноября 2015 на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады Парасюк подбежал к заместителю начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины Василия песни и ударил его в голову ногой.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада
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