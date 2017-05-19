Міноборони виділить більше коштів на спецпризначенців

Міністр оборони Степан Полторак вирішив збільшити фінансовий ресурс Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.

"Незважаючи на те, що українські Сили спеціальних операцій створені нещодавно, вони показали свій рівень професіоналізму в ході міжнародних навчань "Палаючий меч 2017" у Литві", - відзначив голова МО.

Перебуваючи в Литві на церемонії закриття навчань, він пообіцяв, що по завершенню відрядження прийме певні організаційні та управлінські рішення щодо покращення інфраструктури підрозділу та придбання певних типів оснащення.

Українська правда