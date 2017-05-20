80 машин націоналістів їдуть до будинку Порошенка вимагати амністії

У центрі Києва в суботу вдень стартував автопробіг під назвою "Порошенку, підпиши амністію", організований низкою націоналістичних організацій, зокрема, партією "Національний корпус", С14, "Правим сектором" і ВО "Свобода".

Як передає "Інтерфакс-Україна", близько 80-ти автомобілів з національною символікою і партійними прапорами попрямували до смт Козин (Київська область) до будинку глави держави.

Учасники автопробігу мають намір озвучити вимоги до президента Петра Порошенка про підписання закону про амністію для учасників АТО.

Водночас, як повідомляє "Громадське", колону націоналістів супроводжують правоохоронці.

Всього в акції беруть участь близько 200 представників націоналістичних та праворадикальних організацій.

Як зазначається в Facebook С14, організаторами акції є також ВО "Свобода", ЦК "Азов", "Правий Сектор".

Як відомо, у суботу Порошенко перебуває в Німеччині, де проведе переговори з канцлером Ангелою Меркель.

Закон "Про амністію в 2016 році" з окремими пунктами щодо українських військових прийнятий Верховною Радою 22 грудня 2016 року.