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Порошенко: мій народ здатен прожити без підконтрольних ФСБ соцмереж

Неділя, 21 травня 2017, 11:25
Порошенко: мій народ здатен прожити без підконтрольних ФСБ соцмереж

Президент Петро Порошенко підпише закон про заборону георгіївської стрічки, щойно він надійде з Верховної Ради.

Про це він заявив у неділю в своєму виступі з нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій у Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили".

Порошенко зазначив, що парламентська асамблея ОБСЄ 8 років тому ухвалила резолюцію про тотожність нацистського та сталінського режимів і запропонувала спільний день пам'яті жертв сталінізму і нацизму. Саме тому, за його словами, в Україні проходить декомунізація.

"До речі, і без підконтрольних КДБ-ФСБ соціальних мереж мій український народ теж здатен прожити. І, до речі, закон про заборону георгіївських стрічок я теж підпишу, щойно від надійде до мене з Верховної Ради", - сказав президент.

За його словами, георгіївська стрічка – це не символіка Другої світової війни, а символ агресії проти України 2014-2017 років, тому що "обвішані цими стрічками бойовики вбивають наших воїнів кожного дня і ночі".

"Врешті-решт, на жаль, Росія своєю політикою по відношенню до України сама поставила цю стрічку поза законом", - переконаний Порошенко.

Як відомо, 15 травня 2017 року президент підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

16 травня Верховна Рада підтримала законопроект про заборону виготовлення й пропаганди георгіївської стрічки в Україні.

Катерина Тищенко, УП

Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенко
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