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Порошенко: мой народ способен прожить без подконтрольных ФСБ соцсетей

Воскресенье, 21 мая 2017, 11:25
Порошенко: мой народ способен прожить без подконтрольных ФСБ соцсетей

Президент Петр Порошенко подпишет закон о запрете георгиевской ленты, как только он поступит из Верховной Рады.

Об этом он заявил в воскресенье в своем выступлении по случаю Дня памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы".

Порошенко отметил, что парламентская ассамблея ОБСЕ 8 лет назад приняла резолюцию о тождестве нацистского и сталинского режимов и предложила совместный день памяти жертв сталинизма и нацизма. Именно поэтому, по его словам, в Украине проходит декоммунизация.

"Кстати, и без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить. И, кстати, закон о запрете георгиевских ленточек я тоже подпишу, только от поступит ко мне из Верховной Рады", - сказал президент.

По его словам, георгиевская лента - это не символика Второй мировой войны, а символ агрессии против Украины 2014-2017 годов, так как "увешанные этими лентами боевики убивают наших воинов каждый день и ночь".

"В конце концов, к сожалению, Россия своей политикой по отношению к Украине сама поставила эту ленту вне закона", - убежден Порошенко.

Как известно, 15 мая 2017 президент подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

16 мая Верховная Рада поддержала законопроект о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты в Украине.

Катерина Тищенко, УП

Более о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенко
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