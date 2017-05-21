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У суботу найбільше стріляли в районі Авдіївки – Міноборони

Неділя, 21 травня 2017, 13:05

Минулої доби в зоні АТО найбільше обстрілів відбулося в районі Авдіївки.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"Найскладніша ситуація в районі Авдіївки. Там відбулося 9 ворожих збройних провокацій, що є рекордною кількістю про всьому району проведення АТО минулої доби", - сказав він.

Всього ж, за словами Мотузяника, на Донецькому напрямку зафіксовано 22 ворожих обстріли, 16 з них із використанням мінометів і артилерії.

На Луганському напрямку відбулося 14 обстрілів, 9 з яких із важкої зброї.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 12 випадків порушення режиму припинення вогню, при цьому кожен другий обстріл був із використанням мінометів.

"За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих в лавах ЗСУ не було, 7 військовослужбовців української армії дістали поранень та травмувань", - підтвердив він.

Українська правда

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Теми: АТОАвдіївка
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